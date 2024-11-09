Пожилая женщина погибла под колесами иномарки в Новокуйбышевске

В субботу, 9 ноября, в Новокуйбышевске погибла 84-летняя женщина, переходившая дорогу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, пенсионерку сбил 26-летний водитель автомобиля KIA в 17:00 в районе дома 35 по ул. Чернышевского. Женщина при этом переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.