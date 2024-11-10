На перекрестке в Самаре водитель спровоцировал ДТП, не уступив дорогу

Утром 10 ноября на пересечении улиц Победы и 22-го Партсъезда столкнулись "Луидор" и Ford Mondeo, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области. В результате пострадали пассажир и водитель иномарки.

ДТП произошло примерно в 9:04, когда 57-летний водитель "Луидора" при повороте налево с ул. Победы не уступил дорогу встречному Ford Mondeo. После удара иномарку откинуло на металлическое ограждение.

В результате происшествия повреждения получили 22-летний водитель Ford и его пассажир.