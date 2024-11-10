На выезде из Самары паровозом столкнулись ВАЗ, Chrysler и эвакуатор

В воскресенье, 10 ноября, на подъезде к Самаре от М-5 произошло ДТП с участием трех автомобилей. Пострадали водитель и пассажир, частично перекрыто движение, по данным ГУ МЧС по Самарской области.

21-летний водитель ВАЗ 2113 в 11:00 ехал со стороны Самары в направлении п. Новосемейкино и врезался в стоявший Chrysler, у которого было сломано колесо. Затем последний отбросило на грузовой эвакуатор Scania.

В результате аварии водитель и пассажир "тринадцатой" были доставлены в медицинское учреждение.