Три человека пострадали при столкновении двух "Газелей" в Самарской области

В воскресенье, 10 ноября, в Большеглушицком районе три человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 2:20 24-летний водитель "Газели" на 109 км трассы Самара - Большая Черниговка столкнулся с "Газелью" Next под управлением 54-летнего мужчины. От удара второй автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В аварии пострадали оба водителя и 49-летняя пассажирка "Газели" Next. Всех их госпитализировали.