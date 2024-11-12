На трассе под Самарой женщина за рулем сбила лошадь

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В понедельник,11 ноября, в 21:00 в Волжском районе 41-летняя женщина за рулем Mazda CX-5 сбила лошадь, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Инцидент произошел на трассе "Дубовый Умет-Сухая Вязовка-Рассвет".

Фото: ГУ МВД по Самарской области