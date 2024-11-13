Два человека пострадали при столкновении легковушки и фуры под Самарой

Во вторник, 12 ноября, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 14:20 32-летний водитель Lada Vesta на 38 км трассы Самара — Волгоград выехал на встречную полосу, где это запрещено, и столкнулся с грузовым Volvo, который поворачивал налево.

В аварии пострадали водитель и 35-летний пассажир легковушки. Их обоих госпитализировали.