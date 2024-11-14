В Самарской области водитель КамАЗа насмерть сбил пешехода, просто тронувшись с места

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В среду, 13 ноября, в Похвистневском районе в ДТП погиб пешеход. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области