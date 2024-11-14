До суда дошло дело о ДТП с двумя погибшими под Самарой

Прокурор Красноярского района Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с двумя погибшими.

Напомним, 26 июля, в 9:00, на 388 км Казань — Буинск — Ульяновск — Самара, в районе с. Жареный Бугор Красноярского района, столкнулись Ford Focus, Renault Logan и Toyota RAV4. В результате погибли водитель и пассажир Renault. Также пострадал 10-летний мальчик, находившийся в той же машине, и пассажирка Ford.

По версии следствия, 40-летний водитель Ford отвлекся во время движения, из-за чего выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota и Renault.

Уголовное дело направили в Красноярский районный суд. Водитель Ford признал вину.