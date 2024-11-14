До суда дошло дело о ДТП с двумя погибшими под Самарой

Прокурор Красноярского района Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с двумя погибшими.
Напомним, 26 июля, в 9:00, на 388 км Казань — Буинск — Ульяновск — Самара, в районе с. Жареный Бугор Красноярского района, столкнулись Ford Focus, Renault Logan и Toyota RAV4. В результате погибли водитель и пассажир Renault. Также пострадал 10-летний мальчик, находившийся в той же машине, и пассажирка Ford.
По версии следствия, 40-летний водитель Ford отвлекся во время движения, из-за чего выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota и Renault.
Уголовное дело направили в Красноярский районный суд. Водитель Ford признал вину.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.