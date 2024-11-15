На Московском шоссе машина перевернулась после наезда на бордюр, но водитель не пострадал

В четверг, 14 ноября, на Московском шоссе в Самаре перевернулась вазовская легковушка, передает пресс-служба Госавтоинспекции.

В 19:50 33-летний водитель ВАЗ-2110 двигался по Московскому шоссе со стороны 18 км в сторону улицы Алма-Атинская. По пути он не смог совладать с рулем и наехал на бордюр, после чего машина опрокинулась.

В ДТП пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения.