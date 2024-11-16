Четыре человека пострадали в ДТП под Самарой

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В пятницу, 15 ноября, в Большеглушицком районе Самарской области произошло ДТП с несколькими пострадавшими. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"