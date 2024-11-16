Два человека пострадали при столкновении Lada Granta и "Урала" под Самарой

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В субботу, 16 ноября, в Кинельском районе Самарской области мужчина и ребенок пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области