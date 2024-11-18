В центре Самары под колесами иномарки пострадала женщина

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В понедельник, 18 ноября, в Самаре пешеход пострадала в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области