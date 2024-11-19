Массовое ДТП на трассе в Нефтегорском районе осложнило движение

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Во вторник, 19 ноября, в Нефтегорском районе Самарской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области