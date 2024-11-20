В Чапаевске старушка попала в больницу по вине молодого водителя

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Во вторник, 19 ноября, в 10:00 в Чапаевске на ул. Железнодорожной 19-летний водитель на ВАЗ-2106 у дома дома №21б наехал на бордюр и столкнулся с машиной Peugeot.

Фото: ГУ МВД по Самарской области