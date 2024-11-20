Один человек погиб при ДТП с легковушкой и грузовиком на трассе М-5 под Сызранью

В среду, 20 ноября, в 17:43 в Сызранском районе произошло ДТП, в котором погиб человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на 921-м км трассы М-5 столкнулись Kia Sportage и большегруз Sitrak. В результате происшедшего 68-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до приезда "скорой помощи".

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. На месте ДТП также работают сотрудники ПСО.