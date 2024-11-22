Три человека пострадали в ДТП с Lada Priora и "семеркой" в Самарской области

В четверг, 21 ноября, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 21:40 22-летняя девушка на Lada Priora ехала по пос. Сургут. На перекрестке возле дома №46 на ул. Центральной она не уступила дорогу и столкнулась с ВАЗ-2107 под управлением 20-летнего парня.

В результате автомобилистку и 17-летнюю пассажирку "семерки" госпитализировали. Также пострадал водитель ВАЗ-2107.