В Самаре автобус № 41 сбил женщину на пешеходном переходе

В субботу, 23 ноября, по предварительным данным госавтоинспекторов, в 7:40 автобус под управлением 63-летнего водителя двигался по пр. Кирова в сторону Ставропольской.

В пути он наехал на женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

Женщину госпитализировали с места ДТП. В салоне автобуса находились около 60 пассажиров, пострадавших среди них нет.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.