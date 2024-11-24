В Кошкинском районе иномарка въехала под КамАЗ, пострадали три человека

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 23 ноября, в 17:15 в Кошкинском районе на 23 км дороги "Сергиевск - Челно-Вершины - Кошки - Островка - Новофейзуллово - Тенеево-Мамыково - граница с РТ" 48-летний водитель Nissan Qashqai выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом.

Фото: ГУ МВД по Самарской области