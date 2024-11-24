Один человек погиб в ДТП на трассе под Самарой

В воскресенье, 24 ноября, в Волжском районе у с. Преображенка произошло лобовое столкновение двух автомобилей - "Нивы" и иномарки, при котором один человек погиб, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

В ведомстве так же отметили, что есть и пострадавшие, однако количество не уточняется.

Аварийно-спасательные работы на месте аварии вели пожарные-спасатели ПСО 46, которые стабилизировали транспортные средства, отключили АКБ и деблокировали пострадавших.

На месте происшествия также работали сотрудники Госавтоинспекции и медики.