Трамвай сошел с рельсов у пересечения Заводского шоссе и ул. XXII Партсъезда

В понедельник, 25 ноября, в Самаре в районе пересечения ул. XXII Партсъезда и Заводского шоссе сошел с рельсов трамвай, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В департаменте транспорта Самары данную информацию подтвердили и уточнили, что в 17:38 в указанном месте сошел с рельсов вагон трамвая 19-ого маршрута. В связи с чем произошла задержка движения трамваев в оба направления.