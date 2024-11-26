ДТП с двумя грузовиками произошло на трассе М-5 под Сызранью

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В понедельник, 25 ноября, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух грузовиков. Рб этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"