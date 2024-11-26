Два водителя погибли в ДТП с Audi и Lada Priora под Самарой

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Во вторник, 26 ноября, в Кинельском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГУ МВД по Самарской области