Один человек пострадал в ДТП с двумя грузовиками и легковушкой под Самарой

Во вторник, 26 ноября, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с двумя грузовиками и легковушкой. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:55 на трассе М-5 столкнулись фуры МАЗ и Mercedes, а также Lada Vesta под управлением 37-летнего мужчины.

В аварии пострадала 70-летняя пассажирка одной из машин.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.