В Самаре водитель грузовика врезался в забор

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Во вторник, 26 ноября, в Самаре в ДТП попал водитель грузовика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области