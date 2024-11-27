Под Самарой автомобилистка улетела в кювет и опрокинула бетономешалку

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Во вторник, 26 ноября, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с грузовиком и легковушкой. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области