Три ДТП сковали утром движение на Южном шоссе в Самаре

Утром 29 ноября в соцсетях появились сообщения о нескольких ДТП, произошедших на Южном мосту в Самаре. Аварии сковали движение транспорта.

Судя по фото и видео с места аварии, в ДТП участвовали несколько машин, в том числе автобус № 66, у которого повреждено лобовое стекло и передняя часть кузова. На проезжей части образовалась большая пробка. Но о пострадавших не сообщалось.

По одной из версий, на Южном шоссе произошло сразу три ДТП.

Официальные комментарии по поводу случившегося ожидаются.