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ДТП Происшествия

В Октябрьске водитель легковушки неудачно развернулся, два человека госпитализированы

ОКТЯБРЬСК. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 29 ноября, в Октябрьске столкнулись Lada Priora и Ford Focus, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По информации правоохранителей, ДТП произошло в 09:40 в районе дома № 119 по ул. Мира. При развороте водитель отечественной легковушки не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ехавшей навстречу иномаркой.

В результате происшедшего оба водителя госпитализированы.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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Всего проголосовало: 147
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