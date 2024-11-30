В Октябрьске водитель легковушки неудачно развернулся, два человека госпитализированы

В пятницу, 29 ноября, в Октябрьске столкнулись Lada Priora и Ford Focus, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации правоохранителей, ДТП произошло в 09:40 в районе дома № 119 по ул. Мира. При развороте водитель отечественной легковушки не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ехавшей навстречу иномаркой.

В результате происшедшего оба водителя госпитализированы.