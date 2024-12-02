На трассе в Самарской области пострадал водитель опрокинувшейся в кювет легковушки

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В понедельник, 2 декабря, в Нефтегорском районе Самарской области в ДТП попал водитель "семерки". Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГУ МВД по Самарской области