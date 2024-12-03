В Самарской области опрокинулся в кювет нефтевоз

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Во вторник, 3 декабря, в Елховском районе Самарской области произошло ДТП с нефтевозом. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"