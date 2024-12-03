В Самарской области опрокинулся в кювет нефтевоз

Во вторник, 3 декабря, в Елховском районе Самарской области произошло ДТП с нефтевозом. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
В 8:47 на 1 км дороги Борма — Кошки — Погрузная съехал в кювет нефтевоз Sitrak. Произошел частичный разлив нефти на площади 8 кв. м.
На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательной части № 137 Отряда № 49, бригада "скорой помощи" и сотрудники Госавтоинспекции.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.