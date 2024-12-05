В Самаре грузовик подмял "Ниву" на Южном шоссе

В среду, 4 декабря, в Самаре произошло ДТП с грузовиком и легковушкой. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:50 21-летний водитель грузовика Volvo двигался по Южному шоссе. В районе дома № 1/8 он проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с "Нивой" под управлением 29-летнего мужчины, выезжавшей с территории рынка.

В аварии пострадал водитель отечественного внедорожника, его госпитализировали с травмами.