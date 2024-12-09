В Кинельском районе пассажирский автобус насмерть сбил женщину

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В воскресенье, 8 декабря, в 18:30 в Кинельском районе произошло смертельное ДТП: под колесами пассажирского автобуса lveco, ехавшего по маршруту "Тольятти-Бузулук", погибла женщина-пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области