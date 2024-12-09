Легковушка, "Газель" и две фуры столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

В воскресенье, 8 декабря, в Камышлинском районе Самарской области произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 16:55 41-летний водитель Skoda Rapid на 1185 км трассы М-5 выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Skania, а затем с ГАЗ-3035 и большегрузом Mercedes Benz Actros.

В аварии пострадали водитель легковушки и его 34-летний пассажир. Их обоих госпитализировали.