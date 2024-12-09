Под Самарой после столкновения с экскаватором загорелась легковушка

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В понедельник, 9 декабря, в Безенчукском районе Самарской области произошло ДТП с участием экскаватора и легковушки. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"