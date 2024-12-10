Массовое ДТП произошло у рынка "Караван" в Самаре

В понедельник, 9 декабря, в Самаре участником ДТП стал 22-летний водитель автомобиля BMW X5, ехавший в 15:40 по Московскому шоссе в сторону улицы Киевской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, в пути, не смотря на запрещающий знак светофора, он двигался по полосе, предназначенной для реверсивного движения, и столкнулся с Renault Duster под управлением 45-летнего водителя. После этого Renault отбросило на встречную автомашину Kia, которой управляла 45-летняя женщина, а BMW — на автомобили Ford Focus и Jetour T2, движущиеся в попутном направлении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что в результате происшествия пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.