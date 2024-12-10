ДТП с перевертышем произошло на ул. Чернореченской в Самаре

Во вторник, 10 декабря, в Самаре на ул. Чернореченской перевернулся автомобиль ВАЗ-2112.

По данным полиции, 55-летний водитель "двенадцатой", который в 14:25 ехал со стороны ул. Киевской, не предоставил преимущество в движении Lada Granta. От удара легковушка опрокинулась и ее отбросило на встречную Lada Vesta.

В региональном управлении МВД уточняют, что в ДТП пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.