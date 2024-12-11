Три машины столкнулись утром на трассе под Самарой

В среду, 11 декабря, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 10:00 на 33 км дороги от трассы М-5 к Оренбургу водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью". От удара грузовик опрокинулся на попутный ВИС.

В аварии пострадала пассажирка "Газели", но от госпитализации отказалась.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.