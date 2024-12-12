Подросток без водительских прав устроил ДТП с тремя пострадавшими в Самарской области

В среду, 11 декабря, в Сергиевском районе Самарской области трое подростков попали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 21:55 15-летний парень двигался на незарегистрированном ВАЗ-21093 по ул. Аэродромной с. Сергиевск. В районе дома № 14 на перекрестке он съехал с дороги в водопропускную канаву.

В результате водителя и 15-летнего пассажира госпитализировали с травмами. Еще один несовершеннолетний пассажир пострадал отделался легкими травмами.