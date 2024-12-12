В Самарской области сельчанин не справился с мотоциклом "Восход"

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В среду, 11 декабря, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области