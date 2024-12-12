Две фуры и "Газель" столкнулись на трассе М-5 под Сызранью

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В четверг, 12 декабря, в Сызранском районе произошло ДТП с двумя грузовиками и "Газелью". Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области