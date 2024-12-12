Два человека пострадали в ДТП с легковушкой и грузовиком в Самаре

В четверг, 12 декабря, в Самаре в ДТП попал 41-летний водитель грузовика Sinotruk Howo. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:00 он ехал по Волжскому шоссе. В районе строения № 5 автомобиль занесло, и он столкнулся с Renault Duster под управлением 44-летней женщины, а потом врезался в световую опору.

В аварии пострадали автомобилистка и ее 59-летняя пассажирка. Их доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.