Два человека пострадали в лобовом столкновении на трассе под Самарой

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В четверг, 12 декабря, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает ГКУ СО " Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"