Двое детей пострадали в ДТП с автобусом в Сызрани

В четверг, 12 декабря, В Сызрани произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 14:30 42-летний водитель ВАЗ-21120 двигался по ул. Магистральной в пос. Варламово. В районе дома № 16 при снегопаде он выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате "двенадцатая" столкнулась с микроавтобусом Peugeot Boxer под управлением 50-летнего мужчины.

В аварии пострадали девочки 10 и 11 лет, находившиеся в автобусе.