Два человека погибли и два пострадали в ДТП в Кинельском районе

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В субботу, 14 декабря, утром в Кинельском районе столкнулись две легковушки и грузовой автомобиль, одна легковушка загорелась, сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"