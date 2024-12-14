В Волжском районе в ДТП с легковушкой и фурой пострадали два человека

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В субботу, 14 декабря, на 26-м км трассы А–300 "Самара — Большая, Черниговка" в Волжском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и фуры, сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС