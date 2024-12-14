В Самаре в ДТП пострадал несовершеннолетний водитель электровелосипеда

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В пятницу, 13 декабря, в Самаре на ул. Кишинёвская автомобиль Chevrolet Cruze столкнулся с электровелосипедом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области