В Ленинском районе Самары иномарка сбила двух пешеходов

В субботу, 14 декабря, в Ленинском районе областного центра автомобиль Chery Tiggo 4 Pro совершил наезд на двух пешеходов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что ДТП произошло в 18:30 напротив дома №131В по ул. Максима Горького, когда пешеходы переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

С места ДТП госпитализирована женщина 1996 года рождения, 30-летней местной жительнице врачами после обследования рекомендовано амбулаторное лечение.