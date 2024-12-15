В ДТП с двумя легковушками в Борском районе пострадали два человека

В воскресенье, 15 декабря, в Борском районе столкнулись ВАЗ 21074 и ВАЗ 21099, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские работали на месте ДТП в Борском районе. В настоящее время, и

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 02:00 водитель незарегистрированной в установленном порядке "семерки" двигался по ул. Степана Разина в с. Боркое и возле дома №161 выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 21099.

После ДТП медицинская помощь потребовалась водителю ВАЗ 21099 и его пассажиру 31-летней местной жительнице. На месте работали сотрудники ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, в том числе личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника.