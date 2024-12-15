В ДТП с двумя легковушками в Борском районе пострадали два человека

В воскресенье, 15 декабря, в Борском районе столкнулись ВАЗ 21074 и ВАЗ 21099, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские работали на месте ДТП в Борском районе. В настоящее время, и
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 02:00 водитель незарегистрированной в установленном порядке "семерки" двигался по ул. Степана Разина в с. Боркое и возле дома №161 выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 21099.
После ДТП медицинская помощь потребовалась водителю ВАЗ 21099 и его пассажиру 31-летней местной жительнице. На месте работали сотрудники ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, в том числе личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.