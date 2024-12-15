16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В ДТП с двумя легковушками в Борском районе пострадали два человека В Ленинском районе Самары иномарка сбила двух пешеходов В Самаре в ДТП пострадал несовершеннолетний водитель электровелосипеда В Сызрани девочка выбежала под колеса легковушки из-за припаркованного авто В Волжском районе в ДТП с легковушкой и фурой пострадали два человека

ДТП Происшествия

В ДТП с двумя легковушками в Борском районе пострадали два человека

БОРСКОЕ. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 15 декабря, в Борском районе столкнулись ВАЗ 21074 и ВАЗ 21099, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские работали на месте ДТП в Борском районе. В настоящее время, и

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 02:00 водитель незарегистрированной в установленном порядке "семерки" двигался по ул. Степана Разина в с. Боркое и возле дома №161 выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 21099.

После ДТП медицинская помощь потребовалась водителю ВАЗ 21099 и его пассажиру 31-летней местной жительнице. На месте работали сотрудники ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, в том числе личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 24 сентября 2024 06:24 Два человека погибли в ДТП с автодомом и легковушкой под Самарой

Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.

Захар Безруков 31 августа 2024 09:15 На ул. Алма-Атинской "Газель" сбила 8-летнюю девочку

Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная

Olesya Kokora 04 июня 2024 15:56 Эксперты должны выяснить, мог ли кинолог ФСИН избежать наезда на уснувших людей

Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?

Pavlik Morozoff 06 января 2023 16:12 В Оренбургской области в ДТП погибли самарцы: мальчик-инвалид и его мама

В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!

Олег Марфин 27 сентября 2021 06:10 В ДТП с лосем в Шенталинском районе попал заместитель Приволжского транспортного прокурора

Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5