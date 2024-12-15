На Московском шоссе в Самаре произошло массовое ДТП

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В воскресенье, 15 декабря, возле дома №25 по ул. Московское шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области