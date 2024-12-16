Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в районе Чапаевска

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В понедельник, 16 декабря, в районе Чапаевска столкнулись Mitsubishi Lancer и Lada Kalina, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.

Фото: ГУ МВД по Самарской области