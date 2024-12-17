Подросток на Lada Kalina устроил в Самаре ДТП с двумя пострадавшими

В понедельник, 16 декабря, в Самаре несовершеннолетний водитель попал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 15:39 15-летний парень на незарегистрированной Lada Kalina ехал по Ракитовскому шоссе в направлении ул. Магистральной. При перестроении он столкнулся с Lada Largus под управлением 41-летнего мужчины. От удара Largus отбросило на встречные Kia Sportage и фуру MAN.

В аварии пострадали 39-летний водитель Kia и его 47-летний пассажир.